تحلیل دیدار والیبال ایران و چک در برنامه «روی تور» و پخش زنده دو دیدار از فوتبال هفته پنجم لیگ برتر در برنامه «شب‌های فوتبالی» از شبکه ورزش سیما تقدیم مخاطبان می شود.

در این قسمت از برنامه زنده «روی تور» شبکه ورزش، محمود افشار دوست مربی و کارشناس والیبال از ساعت ۱۳ با حضور در استودیوی این برنامه درباره پوشش مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با محوریت بازی‌های تیم ملی والیبال کشورمان و به ویژه بازی ایران و چک با مخاطبان شبکه ورزش صحبت خواهد کرد.

برنامه زنده «روی تور» به تهیه کنندگی مسعود صحبتی و اجرای پژمان نجات پور هر روز در زمان برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی جهان (۲۱ شهریور تا ۶ مهر) در ساعات مختلف روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌شود.

برنامه «شب‌های فوتبالی»

برنامه زنده «شب‌های فوتبالی» در ادامه پخش رقابت‌های هفته پنجم لیگ برتر فوتبال، جمعه ۴ مهر از ساعت ۱۷ رقابت بین دو تیم خیبر خرم آباد و سپاهان اصفهان و از ساعت ۱۹:۱۵ رقابت استقلال خوزستان و مس رفسنجان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می‌کند.