تیم زورخانهای نوجوانان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان از دور مقدماتی رقابتهای لیگ زورخانهای مستعدین کشور مقتدرانه به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،مربی تیم زورخانهای باشگاه فولاد مبارکه سپاهان گفت: در این مسابقات با کسب ۲۷۳ امتیاز تیم برتر این هفته از لیگ، تیمهای امام رضا (ع) خمینی شهر ۲۴۰ امتیاز و هیأت استان گلستان هم ۱۷۹ امتیاز کسب کردند.
علیرضا حیدری با اشاره به این که دور مقدماتی مسابقات لیگ در دو گروه برگزار شد گفت: در هفته دوم در گروه دیگر تیمهای انتخاب با ۲۶۹ امتیاز، مس رفسنجان با ۱۹۷ امتیاز، هیأت استان گلستان با ۲۰۰ امتیاز و مقاومت سیف یزد با ۹۷ امتیاز به کار خود پایان دادند.
به گفته وی در نهایت با در نظر گرفتن جمع امتیازات هفته اول و دوم، باشگاه فولاد مبارکه سپاهان با ۵۵۱ امتیاز، گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب با ۵۲۴ امتیاز، آکادمی زورخانهای امام رضا (ع) خمینی شهر با ۴۲۸ امتیاز و مس رفسنجان با ۳۹۶ امتیاز به ترتیب به عنوان تیمهای اول تا چهارم به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.
حیدری ادامه داد: بر این اساس در هفته سوم و مرحله نیمه نهایی تیم فولاد مبارکه سپاهان به مصاف تیم مس رفسنجان خواهد رفت و تیمهای امام رضا (ع) خمینی شهر و گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب با یکدیگر رقابت خواهند کرد و تیمهای فینالیست مشخص خواهد شد.
زمان برگزاری مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ نوجوانان در روز ۱۰ مهر ماه سال جاری اعلام شده است که میزبان و محل برگزاری آن متعاقبا از سوی فدراسیون زورخانهای و پهلوانی اعلام خواهد شد.