\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u062f\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u062a\u06a9\u0646\u0648\u0641\u0633\u062a \u0628\u0647 \u0645\u062f\u062a \u06cc\u06a9 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u0628\u0648\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u06a9\u0627\u0634\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u06af\u0632\u0631\u0627\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f:\n\n