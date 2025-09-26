وزیر دفاع پاکستان در نشست سطح بالای سازمان ملل درباره سوءاستفاده نظامی از هوش مصنوعی هشدار داد و گفت: استفاده فزاینده از این فناوری در عرصه نظامی می‌تواند تهدیدی جدی برای صلح و ثبات جهانی باشد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «جیو نیوز»؛ «خواجه آصف» در این نشست گفت: هرچند هوش مصنوعی فرآیند‌های تصمیم‌گیری را ساده‌تر می‌کند، اما همین امر خطر تشدید درگیری‌های آینده را نیز افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه تصمیمات مربوط به مرگ و زندگی نباید به الگوریتم‌ها سپرده شود، خواستار آن شد که پیشرفت‌های فناورانه مطابق با منشور سازمان ملل در خدمت بشریت به کار گرفته شود.

وزیر دفاع پاکستان با اشاره به سیاست ملی هوش مصنوعی که امسال در این کشور معرفی شد، گفت: اسلام‌آباد متعهد است نوآوری را با رویکردی مسئولانه و همراه با تدابیر حفاظتی پیش ببرد.

وزیر دفاع پاکستان با بیان اینکه استفاده بی‌ضابطه از هوش مصنوعی می‌تواند منجر به ساخت تسلیحات خودکار، انتشار اخبار جعلی و عملیات‌های سایبری خطرناک شود، از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از یک رقابت تسلیحاتی مهارناپذیر در حوزه هوش مصنوعی، اقدامات جمعی و هماهنگ انجام دهند.

«خواجه آصف» تأکید کرد: هوش مصنوعی شروع فوری جنگ را افزایش می‌دهد و فرصت دیپلماسی را از بین می‌برد.

در همین نشست «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل نیز هشدار داد که نوآوری باید در خدمت انسان باشد، نه برهم‌زننده ثبات جهانی.

وی ضمن اشاره به کاربرد‌های مثبت این فناوری در پیشگیری از بحران غذایی و کمک به عملیات مین‌روبی، از خطر حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی و تسلیحات خودکار بدون کنترل انسانی ابراز نگرانی کرد.