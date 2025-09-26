مدیر جهاد کشاورزی بوکان از توزیع بیش از ۴۰۰ تن کالای اساسی با قیمت مصوب دولتی در شهرستان خبر داد و اعلام کرد که بیش از ۴۰۰ مورد بازرسی برای مقابله با تخلفات صنفی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیر جهاد کشاورزی بوکان از توزیع حدود ۴۰۲ تن انواع کالا‌های اساسی تنظیم بازار در این شهرستان طی شش ماه گذشته خبر داد.

رحیمی‌آذر تشریح کرد: در نیمه اول سال جاری، ۲۱۵ تن برنج، ۸۸ تن روغن مایع، ۷۸ تن شکر، ۱۸ تن مرغ منجمد و ۳ تن گوشت قرمز منجمد به نرخ مصوب دولتی از طریق مغازه‌های خرده‌فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سطح شهرستان توزیع شده است.

وی همچنین از انجام بیش از ۴۰۰ مورد بازرسی از نانوایی‌ها، واحد‌های صنفی و فروشگاه‌ها خبر داد و اظهار داشت: در این بازرسی‌ها، ۲۹ پرونده تعزیراتی برای متخلفان صنفی تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بوکان خاطر نشان کرد: علاوه بر این، ۸ پرونده قاچاق کالا شامل ۲ پرونده قاچاق آرد و ۶ پرونده با موضوع قاچاق دام نیز به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.