به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس هیات کارگری شهرستان بوکان گفت :مسابقات فیتنس چلنج فدراسیون کارگری به میزبانی کرج برگزار شد که سید فرهاد فتحی توانست در یک رقابت نفس گیر و با حضور بازیکنان ملی پوش مقام چهارم این مسابقات را بدست بیارد.

میرزا احمدی افزود: این اولین ورزشکار اعزامی به مسابقات کشوری کارگری است که توسط هیات ورزش کارگری شهرستان بوکان صورت گرفته است.

وی در این خصوص اظهار داشت:به امید خدا در هفته‌های اینده اعضا و انجمن‌های این هیات معرفی خواهند شد و سعی بر این داریم که در تمامی رشته‌های ورزشی و با کمک هیات‌های فعال شهرستان بوکان ورزشکاران عزیز و جامعه کارگری را روانه مسابقات کشوری و برون مرزی بنماییم.