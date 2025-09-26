پخش زنده
رئیس پلیس فتا استان اصفهان: فقط مراکز کاریابی دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اعتماد هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،سرهنگ نعمتالله طاهرپور گفت: با گسترش فضای مجازی و افزایش تقاضا برای اشتغال خانگی، برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از نیازهای اقتصادی مردم، اقدام به انتشار آگهیهای جعلی کاریابی در بسترهای اینترنتی میکنند.
وی در ادامه گفت: این آگهیها با وعدههایی نظیر «درآمد بالا»، «استخدام فوری» یا «کار در منزل بدون نیاز به تخصص»، کاربران را به دام میاندازند و در موارد متعدد منجر به اخاذی، سرقت اطلاعات شخصی یا حتی بهرهکشی غیرقانونی شدهاند.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان اعلام کرد: شهروندان باید در مواجهه با آگهیهای کاریابی در فضای مجازی نهایت دقت را داشته باشند و از ارسال مدارک شناسایی، اطلاعات بانکی یا پرداخت وجه به افراد و صفحات ناشناس خودداری کنند.
این مقام انتظامی افزود: همچنین در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir اطلاع دهند.