مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان کرمان از آزادی 20 زندانی جرائم غیر عمد به مناسبت هفته دفاع مقدس با پرداخت بیش از 5 میلیارد تومان، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،موسوی قوام با بیان این موضوع که آزادی این تعداد از زندانیان غیر عمد در هفته دفاع مقدس در راستای ترویج فرهنگ احسان و انسانیت است، گفت: همچنین این آزادی ها موجب تقویت حس همبستگی اجتماعی و ترغیب مردم به پذیرش و حمایت از کسانی که در شرایط دشوار گرفتار شدهاند، میشود.
مدیر نمایندگی ستاد دیه کرمان در ادامه اظهار داشت: کل مبلغ بدهی این تعداد از مددجویان بیش 118 میلیاردو 794 میلیون تومان بوده که با همت و تلاش نمایندگان ستاد دیه در جلسات صلح و سازش مبلغ 111 میلیادرو 919 میلیون تومان از شکات رضایت و گذشت اخذ گردید، همچنین مددجویان با مشارکت در بدهی خود به مبلغ 1میلیاردو 848 میلیون تومان از طریق پرداخت بخشی از بدهی و پذیرش اعسار، زمینه آزادی خود را فراهم کردند.