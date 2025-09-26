به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،موسوی قوام با بیان این موضوع که آزادی این تعداد از زندانیان غیر عمد در هفته دفاع مقدس در راستای ترویج فرهنگ احسان و انسانیت است، گفت: همچنین این آزادی ها موجب تقویت حس همبستگی اجتماعی و ترغیب مردم به پذیرش و حمایت از کسانی که در شرایط دشوار گرفتار شده‌اند، می‌شود.

مدیر نمایندگی ستاد دیه کرمان در ادامه اظهار داشت: کل مبلغ بدهی این تعداد از مددجویان بیش 118 میلیاردو 794 میلیون تومان بوده که با همت و تلاش نمایندگان ستاد دیه در جلسات صلح و سازش مبلغ 111 میلیادرو 919 میلیون تومان از شکات رضایت و گذشت اخذ گردید، همچنین مددجویان با مشارکت در بدهی خود به مبلغ 1میلیاردو 848 میلیون تومان از طریق پرداخت بخشی از بدهی و پذیرش اعسار، زمینه آزادی خود را فراهم کردند.