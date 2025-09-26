در پائیز هزار رنگ
پهن شدن فرش ارغوانی در مزارع خراسان جنوبی
کشاورزان در مناطق سردسیر خراسان جنوبی تا دوهفته دیگر در پاییز هزار رنگ طلای سرخ را از مزارعشان برداشت می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان در گفتگو با خبرنگار صدا وسیمای استان با اشاره به اینکه ۱۶ هزار و ۱۲۰ هکتار در خراسان جنوبی سطح زیرکشت زعفران است افزود: کشاورزان این خطره کویری از دو هفته دیگر در مناطق سردسیری تا اوایل آذر بازه محصول زعفران را از مزارعشان برداشت می کنند.
شایسته با اشاره به اینکه ۲۳ هزار و ۵۲۲ خانوار در استان بهره بردار زعفران هستند، افزود: قاین، سرایان، فردوس، زیرکوه و بشرویه بیشترین سطح زیرکشت زعفران را در استان به خود اختصاص داده اند.
کشاورزان پیازهایی که در خاک کنار هم نشاندند نوید طلای سرخی میشود که پاییز سفره مردم این دیار را رنگین و مزارعشان را ارغوانی میکند.
خراسان جنوبی رتبه دوم سطح زیرکشت زعفران را در کشور دارد.
