مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: این مجموعه به هیچ عنوان به دنبال تقابل با نانواداران نیست و هدف ما تنها رسیدگی به مشکلات و اجرای درست قانون است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرضیه یونسی در جمع نانواداران و فعالان این صنف که با حضور عباس صوفی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس برگزار شد، گفت:نقصهای موجود در سامانه نانینو، کیفیت آرد، حقوق کارگران نانوایی و اختلافات در پرداختها از جمله مهمترین دغدغههایی است که باید در جلسات کارشناسی و تخصصی به شکل جدی پیگیری و اصلاح شود.
او افزود: در دو سال گذشته، اختلافاتی در سامانه نانینو و تعداد سهمیه نان واحدها ایجاد شد که نه تنها در تهران بلکه در استانها نیز مشکلاتی را برای نانواداران به همراه داشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان تأکید کرد: این نواقص متأسفانه به مردم هم منتقل شد و گلایههایی در خصوص کیفیت نان، قیمتها و حتی کمبود وزن نان به همراه داشت که با تلاشهای مدیریت ارشد استان رفع شد.
این مسئول با قدردانی از زحمات نانواداران گفت: همه ما میدانیم شرایط کاری در نانواییها بسیار سخت است و کارگران در گرما و فشار زیادی فعالیت میکنند، اما در عین حال باید از امکانات موجود نیز به بهترین شکل استفاده کرد، بهویژه در زمینه خرید آرد با کیفیت که گاهی به دلیل تعلل برخی واحدها در خرید این امکان از بین میرود.
یونسی همچنین به موضوع حقوق کارگران نانواییها اشاره و تصریح کرد: یکی از گلایههای جدی کارگران، نحوه پرداخت دستمزد و بهرهمندی از حمایتها و یارانههایی است که به کارفرمایان تعلق میگیرد، این موضوع باید با جدیت بیشتری پیگیری شود تا حق نیروی انسانی در این حوزه تضییع نگردد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: کاهش تخلفات نانواییها و ارتقای کیفیت نان در کنار بهبود معیشت نانوایان از جمله ضرورتهایی است که باید همزمان مورد توجه قرار گیرد و در اولویت برنامهریزیها باشد.