به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، خیبر خرم آباد امروز چهارم مهرماه از ساعت ۱۷ در ورزشگاه تختی خرم‌آباد به مصاف سپاهان اصفهان می‌رود تا ۳ امتیاز این دیدار را کسب و جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کند.

خیبر هم اکنون با کسب ۷ امتیاز از چهار مسابقه گذشته در رده سوم و سپاهان نیز با ۲ امتیاز در رتبه چهاردهم جدول رده بندی قرار دارد.

بیژن حیدری قضاوت این مسابقه را بر عهده دارد و رحیم حاجی‌پور و علیرضا طاهرخانی به عنوان کمک‌های اول و دوم، رسول اولیایی به عنوان داور چهارم، یدالله جهانبازی به عنوان ناظر و کوپال ناظمی و حسین زمانی نیز به عنوان کمک‌داوران ویدیویی این بازی حساس را همراهی خواهند کرد.