دور یک چهارم نهایی بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در فیلیپین به پایان رسید و دور نیمه نهایی فردا برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها برای اولین بار ۳۲ تیم از جمله تیم ایران حضور یافتند که ابتدا در ۸ گروه ۴ تیمی در دو شهر پاسای و کیزون رقابت کردند. از هر گروه دو تیم برتر راهی دور یک هشتم نهایی شدند. در این دوره نیز تیم روسیه به علت بحران اوکراین از حضور محروم شد.
نتیجه و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* دور یک چهارم نهایی:
آمریکا ۲ - ۳ بلغارستان
* برنامه - دور نیمه نهایی - شنبه ۵ مهر:
چک - بلغارستان
ایتالیا (قهرمان دوره قبل) - لهستان
- تیم ایران در این دوره و در دور گروهی و در گروهای، ۱ - ۳ مغلوب مصر شد و ۳ - ۱ تیم تونس و ۳ - ۲ تیم فیلیپین را شکست داد و با ۵ امتیاز به عنوان تیم دوم صعود کرد. ملی پوشان ایران در دور یک هشتم نهایی ۳ - ۲ از سد تیم صربستان گذشت و در دور یک چهارم نهایی ۱ - ۳ مغلوب تیم چک شد و با کنار رفتن از دور رقابتها هشتم شد.
در دوره قبل در سال ۲۰۲۲ تیم ایتالیا با شکست لهستان قهرمان شد و تیم برزیل در رده سوم قرار گرفت.
در والیبال قهرمانی جهان که از سال ۱۹۴۹ سابقه برگزاری دارد و هر ۴ سال یک بار برگزار میشود، تیم روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۶ قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی و سومی رکورد دار است و تیمهای ایتالیا با ۴ قهرمانی و یک نایب قهرمانی در رده دوم، برزیل با ۳ قهرمانی و نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم و تیم لهستان با ۳ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده چهارم هستند.
این هشتمین حضور تیم ایران به رقابتهای قهرمانی جهان پس از سالهای ۱۹۷۰، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ محسوب میشود. تیم ایران در ۷ حضور در سالهای ۱۹۷۰ بلغارستان در رده ۲۱، ۱۹۹۸ ژاپن در رده ۱۹، ۲۰۰۶ ژاپن در رده ۲۱، در سال ۲۰۱۰ ایتالیا در رده ۱۹ جهان، سال ۲۰۱۴ در لهستان و در بهترین عملکرد خود در رده ششم قرار گرفت و در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ سیزدهم شد و در سال ۲۰۲۵ در رده هشتم جای گرفت.
تیم ایران در ۵۱ بازی در رقابتهای والیبال قهرمانی جهان به میدان رفته است که حاصل آن ۲۱ برد و ۳۰ شکست بوده است. در این بازیها تیم ایران ۸۱ دست را برد و ۱۱۲ دست را باخته است.