دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: نرخ دلار ایرلاینهای داخلی به بیش از ۹۵ هزار تومان رسیده، در حالی که ارز شرکتهای خارجی کمتر از ۷۰ هزار تومان محاسبه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما با تصمیم وزارت صمت و بانک مرکزی، تامین ارز شرکتهای هواپیمایی داخلی از مرکز تجاری به تالار دوم مبادله منتقل شد که این تغییر موجب افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ایرلاینها و رسیدن آن به بیش از ۹۵ هزار تومان شده است.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی اظهار کرد: این در حالی است که نرخ تسعیر دلار برای ایرلاینهای خارجی کمتر از ۷۰ هزار تومان محاسبه میشود که سیاستی متناقض است.
وی افزود: با توجه به اینکه ۷۰ درصد هزینههای صنعت هوایی ارزی است، این اقدام دولت فشار مضاعفی بر ایرلاینهای داخلی وارد کرده؛ آن هم در شرایطی که افزایش نرخ بلیت مجاز نیست و فروش باید در دامنه تعیینشده انجام شود.