به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید سعید حسینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر کاشان گفت: شهیدان مظهر اقتدار و امنیت کشور هستند.

وی افزود: آمریکا و اسرائیل در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به دنبال براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند اما تمامی معادلات آنان با شکست سنگینی مواجه شد زیرا مردم با تمام وجود پشت انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستادند.

حجت الاسلام حسینی همچنین بر لزوم تقویت قدرت دفاعی کشور تأکید کرد و گفت: ما باید در تمامی عرصه‌ها به ویژه دفاعی قوی باشیم تا دشمن به خود اجازه حمله و تجاوز به کشور عزیزمان ایران را ندهد.

وی به ایستادگی مردم در جنگ تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: مردم همیشه پای انقلاب اسلامی خود محکم ایستادند و پشتیبان ولایت فقیه بودند و این رمز پیروزی ما در جنگ تحمیلی بوده است.