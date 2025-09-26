به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سیده زهره آزاده از استان چهارمحال و بختیاری با ارائه طرح گلخانه‌ای آیروپونیک سیب زمینی رتبه اول، نیما نیک فرجام با با ارائه طرح بازگشت زهاب آب گلخانه‌ها و پیاده سازی سازی یادگیری عمیق در اقلیم گلخانه‌ها از استان تهران رتبه دوم و دکتر مهدوی با ارائه یک فن آوری نوین درزمینه استفاده از آمینه اسید‌های چپگرد اورگانامی در زمینه کنترل سرمازدگی و پیشگیری آسیب‌های پس از سرمازدگی رتبه سوم را کسب کردند.

٧٨ طرح توسط فناوران و نوآوران فعال در حوزه کشاورزی و گلخانه کشور و استان به این رویداد ارسال گردید که از این ۷۸ طرح ۲۴ طرح وارد دفترچه رویداد شد و ۱۰ طرح به عنوان طرح‌های منتخب در این رویداد به ارائه طرح خود پرداختند.

رویداد بعدی تا ثریا در استان فارس و با محوریت گردشگری برگزار خواهد شد.