پدافند هوایی منطقه غرب شهدای سوباشی در هشت سال دفاع مقدس نقش پررنگ و اساسی را ایفا کرد و در این راه ۶۴ شهید را تقدیم انقلاب کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، چتر پدافند هوایی در همه عملیات‌های جنگ تحمیلی بر سر نیرو‌های سطحی و هوایی گسترده بود، به گونه ای که در ۱۹ عملیات مهم مانند والفجر ۸ و مرصاد و بیت المقدس حضور پررنگی داشت.

در عملیات مرصاد، پدافند هوایی سوباشی ۱۹ شهید والامقام را تقدیم می کند.

دشمن برای تضعیف نیروی رزمی این نیرو، حملاتی به سایت‌های این پدافند می کند و این نیرو ۶۴ شهید را تقدیم انقلاب می کند.

امروز نیز این نیرو با داشتن دانش بومی و تجهیزات بروز ساخته شده بدست نیروی‌های جوان جمهوری اسلامی و نیروی نظامی آموزش دیده در آمادگی کامل بسر می برد.