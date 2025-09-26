مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم از رهاسازی مصدوم حادثه تصادف خودرو‌های ساینا و تریلی در محور سلفچگان به اراک و انتقال ۵ مصدوم این حادثه به مراکز درمانی خبر داد.

تصادف ساینا و تریلی در محور سلفچگان قم به اراک با ۵ مصدوم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،‌ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: بر اثر تصادف یک دستگاه ساینا و تریلی در بامداد امروز در محور سلفچگان- اراک، پنج نفر مصدوم شدند.

محمدرضا بهرامی افزود: ساعت ۰۳:۰۴ بامداد امروز، خبری مبنی بر تصادف خودرو‌های ساینا و تریلی در کیلومتر ۷ محور سلفچگان به اراک روبروی امامزاده جعفر (ع)، از طریق عوامل اورژانس، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC استان اعلام شد.

وی گفت: نیرو‌های امدادی پایگاه امداد و نجات سلفچگان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و به رهاسازی فرد مصدوم و تثبیت صحنه حادثه پرداختند.

بهرامی افزود: ۵ مصدوم توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند و این عملیات در ساعت ۰۳:۳۵ به پایان رسید.