فرمانده سپاه خوی گفت: فرهنگ ایثار و استقامت ملت ایران در دفاع مقدس به الگوی جبهه مقاومت در منطقه تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت هفته دفاع مقدس، آیین بزرگداشتی با حضور بسیجیان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در شهرستان خوی برگزار شد.

این مراسم در مسجد جامع شهانق برپا شد و با یادآوری خاطرات هشت سال دفاع مقدس، فضایی آکنده از شور و معنویت را رقم زد.

در این آیین، فرمانده سپاه خوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام، دفاع مقدس را جلوه‌ای بی‌بدیل از ایمان و وحدت ملی دانست و گفت: پیروزی‌های ملت ایران در آن دوران نتیجه اتکال به خدا، تبعیت از ولایت و حضور همه‌جانبه مردم در میدان بود.

سردار مصطفی آقایی همچنین با اشاره به مقاومت ملت‌های منطقه در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی افزود: جنگ اخیر دوازده روزه نشان داد همان فرهنگ ایثار و استقامت که در دفاع مقدس ملت ایران را سربلند کرد، امروز نیز به الگویی برای جبهه مقاومت در منطقه تبدیل شده است.

فرمانده سپاه خوی تأکید کرد: زنده نگه داشتن یاد شهیدان و انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل‌های آینده، وظیفه‌ای مشترک بر دوش آحاد جامعه است