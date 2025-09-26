پخش زنده
امروز: -
امسال روز جهانی بهداشت محیط با شعار هوای پاک، مردم سالم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در تقویم فدراسیون بین المللی بهداشت محیط، روز ۲۶ سپتامبر برابر با ۴ مهرماه " روز جهانی بهداشت محیط" نام گرفته است.
صالحی فرد افزود: بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی فاکتورهای محیطی در سطح دنیا مسئول ۸۰ درصد عوارض سوء ناشی از آن، همچون انواع بیماریهای عفونی، سرطانها و ... میباشد و آلودگی هوا، عامل یک چهارم بار بیماریها در جهان است و یک عامل مؤثر در بیماریهای غیرواگیر مانند بیماریهای قلبی، دیابت و برخی سرطانها محسوب میشود و سالانه حدود ۷ میلیون نفر در سراسر دنیا در اثر بیماریها و مرگ منتسب به آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند.
بهداشت محیط در کشور قدمتی در حدود ۷۰ سال دارد که با شناسایی، ارزیابی، تصحیح، کنترل و پیشگیری از عوامل تاثیر گذار بر سلامت، حافظ سلامت نسل حاضر و نسل آینده میباشند.