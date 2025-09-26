پخش زنده
همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته دفاع مقدس و به یاد شهدای والامقام، امروز از میدان شهدای ذهاب (شهرداری) تا گلزار شهدای رشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز گیلان ؛ جانشین سپاه ناحیه مرکزی رشت گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، همایش پیاده روی خانوادگی امروز در رشت برگزار شد.
علی خیراندیش افزود: شرکت کنندگان مسیر حدود ۳ کیلومتری میدان شهدای ذهاب تا گلزار شهدای رشت را با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا طی کردند.
وی تصریح کرد: در پایان همایش پیاده روی خانوادگی در رشت، به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.