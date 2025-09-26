شهید امیرعلی مومیوند از اهالی نهاوند که در حمله ناجوانمردانه رژیم منحوس صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد، همواره آرزوی شهادت داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهید امیرعلی مومیوند از همان دوران کودکی درس زندگی اش را با حضور در مساجد و تکایا نوشته بود.

او شهیدی از جنس دهه هشتادی‌ها است که ولایتمداری، ایثار و بصیرت را به درستی درک و تا پای جان به آن عمل کرد.

شهید مومیون که همراه پدرش هر روز قبل از ورود به فراجا به مسجد می‌رفت پای منبر روحانیونی می‌نشست که دغدغه انقلاب اسلامی را داشتند.

او عاقبت در تجاوز رژیم غاصب اسرائیل به خاک کشورمان شربت شیرین شهادت را نوشید.