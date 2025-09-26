

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در شرایطی که پیش از این نام حسن یزدانی به عنوان یکی از گزینه‌های حضور در بازی‌های کشور‌های اسلامی مطرح شده بود، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد تاکید کرد او به این بازی‌ها نمی‌رسد.

پژمان درستکار درباره آخرین وضعیت حسن یزدانی و زمان بازگشت او به میادین گفت: یزدانی وضعیت رو به بهبودی دارد. او مرور فن را شروع کرده است و قطعا وارد چرخه انتخابی تیم ملی خواهد شد.

او تاکید کرد: یزدانی به بازی‌های کشور‌های اسلامی نمی‌رسد و تصمیم درباره اینکه او در ۹۲ یا ۹۷ کیلوگرم به میادین کشتی بازگردد با خود اوست و بعد از بازگشتش به تمرینات در این باره تصمیم خواهد گرفت.