به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و شهدای گرانقدر نبرد هشت ساله با دشمن گفت ما از روز اول انقلاب از هیچ خونریزیی استقبال نکردیم اما وقتی مورد هجمه قرار گرفتیم با شجاعت تمام ایستادیم و به جریان نفاق و دشمن اجازه ندادیم ملت ما را مظلومانه قتل عام کنند لذا دفاع مقدس شکل گرفت و هرجا هم مظلومی بود از او دفاع کردیم و با همین آرمان در کنار مردم مظلوم فلسطین وغزه قرار داریم

وی با اشاره به تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب گفت ایشان در مورد غنی سازی حجت را تمام کردند و روشن کردند سطح غنی سازی را خودمان تعیین میکنیم و برای این حق مسلم خویش با هیچکس معامله نخواهیم کرد؛ایشان همچنین فرمودند ما اهل مذاکرات بی فایده و مضر برای کشورمان نیستیم و مذاکرات بی فایده در دستور کار ملت ایران نیست.

خطیب جمعه کرمان با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به وحدت و انسجام کفت این انسجام هم،در دل هم در شعار و هم در عمل باید شکل گیرد.

امام جمعه کرمان از سخنرانی روشنگر رییس جمهور محترم بعنوان نماینده مردم کشورمان در سازمان ملل نیز قدردانی کرد امام جمعه کرمان با تسلیت سالروز شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان گفت او محورهای بصیرت افزایی حرکت جهادی و خدمت به مردم را در حزب الله لبنان نهادینه کرد و ثمرات و برکات او همواره ادامه خواهد داشت.

حجه الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی همچنین روز جهانی سالمندان روز سرباز و روز آتش نشانی را نیز گرامیداشت و از تلاشها و فداکاریهای این اقشار تجلیل کرد.

امام جمعه کرمان در بخش دیگری از خطبه ها همچنین با اشاره به اهمیت تکریم وجودی انسان گفت انسان باید کرامتی را که خداوند به او عطا کرده حفظ کند وی خوش اخلاقی فروخوردن خشم و چشم پوشی از خطای دیگران را از عوامل حفظ کرامت انسان دانست و بر نقش تربیتی آنها تاکید کرد