پخش زنده
امروز: -
موافقتنامه اجرایی ساخت ۴ نیروگاه اتمی جدید بین شرکتهای ایرانی و روسی به ارزش ۲۵ میلیارد دلار به امضاء رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ در راستای توسعه همکاریهای مشترک در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای فیمابین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، موافقتنامه ساخت و احداث ۴ واحد نیروگاه اتمی از نوع نسل سوم و پیشرفته با ظرفیت حدود یکهزار و ۲۵۵ مگاوات الکتریکی برای هر واحد و در مجموع ۵هزار و ۲۰ مگاوات الکتریکی به ارزش ۲۵ میلیارد دلار بین دو شرکت ایرانی و روسی امضاء شد.
این طرح عظیم در استان هرمزگان و منطقه سیریک واقع در جنوب شرق ایران و در زمینی به مساحت ۵۰۰ هکتار اجرا خواهد شد.
در حال حاضر مطالعات انتخاب ساختگاه سایت به اتمام رسیده و مطالعات مهندسی و زیست محیطی و بخشی از فعالیتهای آماده سازی سایت نیز انجام و در حال تکمیل میباشد.
این همکاری مشترک، بمنظور احداث ۴ واحد نیروگاه اتمی بین شرکت نیروگاه اتمی ایران هرمز به نمایندگی از سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت «آر.ای. پی» به نمایندگی از روس اتم با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران و مسئولین عالی شرکت روس اتم و پیمانکار شرکت امضاء شد.