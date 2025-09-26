در قالب پویش همه حاضر و با مشارکت خیرین، ۳۲۰۰ بسته لوازم‌التحریر و کیف برای دانش‌آموزان نیازمند تحت حمایت بهزیستی آذربایجان غربی تهیه و توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در قالب پویش همه حاضر و با مشارکت خیرین، ۳۲۰۰ بسته لوازم‌التحریر و کیف برای دانش‌آموزان نیازمند تحت حمایت بهزیستی آذربایجان غربی تهیه و توزیع شد .

سرپرست اداره‌کل بهزیستی آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: در سطح استان ۵۲۰۰ دانش‌آموز نیازمند تحت حمایت بهزیستی قرار دارند که امسال با همت خیرین و اجرای این پویش، بیش از ۶۰ درصد آنان صاحب لوازم‌التحریر شدند.

رسول بابایان، افزود: بهزیستی استان همچنان در تلاش است تا با جلب مشارکت‌های مردمی و خیرین، زمینه تحصیل آسان‌تر دانش‌آموزان نیازمند را فراهم سازد.