سیزدهمین دوره تور دوچرخه سواری جاده پویانگ لیک از سری تور آسیایی ۲۰۲۵ در چین به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مرحله یازدهم و پایانی تور که به مسافت ۱۲۴.۲ کیلومتر در شانگ یو برگزار شد به این شرح است:
۱- مارتین لاس از استونی - تیم کوئیک پرو ۲:۴۴:۲۵ ساعت
۲- نورمن واترا از استونی - مِنتِک زمان مشابه
۳- سرگئی روستوفستف از روسیه - شن ژن کونگ زمان مشابه
- در این مرحله سعید صفرزاده رکابزن ایرانی تیم تیان یونده چین با زمان مشابه در رده ۶۱ جای گرفت.
* رده بندی کلی و پایانی تور پویانگ لیک:
۱- پتر ریکونوف از روسیه - تیم چنگدو ۲۴:۰۳:۵۷ ساعت (قهرمان)
۲- اولیور ماتیس از آلمان - بایکاید ۱:۰۵ دقیقه اختلاف
۳- نیلس سینسچک از هلند - والکنبورگ ۱:۲۰ دقیقه اختلاف
- سعید صفرزاده با ۱۹:۱۹ دقیقه اختلاف در رده سی و یکم جای گرفت.