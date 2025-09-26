به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مرحله یازدهم و پایانی تور که به مسافت ۱۲۴.۲ کیلومتر در شانگ یو برگزار شد به این شرح است:

۱- مارتین لاس از استونی - تیم کوئیک پرو ۲:۴۴:۲۵ ساعت

۲- نورمن واترا از استونی - مِنتِک زمان مشابه

۳- سرگئی روستوفستف از روسیه - شن ژن کونگ زمان مشابه

- در این مرحله سعید صفرزاده رکابزن ایرانی تیم تیان یونده چین با زمان مشابه در رده ۶۱ جای گرفت.

* رده بندی کلی و پایانی تور پویانگ لیک:

۱- پتر ریکونوف از روسیه - تیم چنگدو ۲۴:۰۳:۵۷ ساعت (قهرمان)

۲- اولیور ماتیس از آلمان - بایک‌اید ۱:۰۵ دقیقه اختلاف

۳- نیلس سینسچک از هلند - والکنبورگ ۱:۲۰ دقیقه اختلاف

- سعید صفرزاده با ۱۹:۱۹ دقیقه اختلاف در رده سی و یکم جای گرفت.