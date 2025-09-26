به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حمیدرضا ثقفی در جلسه کنترل پروژه CTEP ضمن بررسی روند پیشرفت این پروژه عظیم ملی، تعامل و وفاق میان ارکان مهم آن شامل کارفرما، شرکت پتروپارس و دیگر پیمانکاران را رکن اصلی موفقیت در آن دانست.

مدیرعامل گروه پتروپارس با تقدیر از حمایت‌های کارفرما در تقویت عملیات پایپینگ و حل مشکلات جاری در این طرح گفت: در خصوص مدیریت تامین کالای پروژه CTEP، به منظور جبران بخشی از کمبود‌ها با تدبیر صورت گرفته تعدادی از کالا‌های اجرایی مورد نیاز به سرعت در حال انتقال به این سایت هستند.

وی با تاکید بر رویکرد متعهدانه شرکت پتروپارس، پیشرفت‌های اخیر این پروژه را گامی مهم در حفظ و بهره‌برداری از سرمایه‌های ملی دانست و افزود: پتروپارس تمام توان خود را برای به ثمر رساندن این طرح به کار گرفته است و با تامین مالی پروژه، ردیف دوم آن حدود ۳ماه آینده در مدار قرار گرفته و به بهره برداری می‌رسد.

گفتنی است ردیف C به عنوان اولین ردیف این مرکز فرآورشی، چندماه پیش به بهره برداری رسیده و نفت تولیدی آن اکنون در شرایط کاملاً استاندارد عرضه می‌شود.