به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ شهردار اردبیل گفت: میدل‌باس‌ها یا همان اتوبوس‌هایِ کوچک در حال آماده سازی برای تردد در خیابان‌های شهر اردبیل است تا به جابه جایی و کاهش ترافیک شهری کمک کنند.

محمود صفری همچنین از آماده سازی دو وَنِ تجهیز شده برای جابه جایی همشهریان ویلچردار خبر داد و افزود: برای مدیریتِ کاهش ترافیک شهری، برنامه ریزی مختلفی در دو سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و شهر به دوربین‌های هوشمند تجهیز شده، و در صورت موافقتِ استانداری، طرح زوج و فرد پلاکِ خودرو‌ها امسال در شهر اردبیل اجرا می‌شود.

وی همچنین تکمیل و بهره‌برداری طرح راکد چندین ساله پل قدس در کمترین زمان، اجرا و بهره‌برداری پل شهید رئیسی در ۱۸ ماه، ساماندهیِ هزار و ۳۰۰ وانت‌بار‌های میوه فروش، و پیشرفت ۲۰ درصدی طرح ساماندهی رودخانه بالیقلوچای اردبیل را از طرح‌های مهم شهرداری اردبیل در چهار سال گذشته اعلام کرد.