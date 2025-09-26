پخش زنده
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی روسیه به منظور توسعه تعاملات بهویژه در حوزههای انرژی اتمی و اقتصادی دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جریان دیداری رسمی، محمد اسلامی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی روسیه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این دیدار، مسائلی نظیر فراهم کردن تسهیلات و پیشبرد پروژههای مشترک، بهویژه در حوزه انرژی اتمی مطرح شد.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در این نشست بر اهمیت همکاریهای راهبردی تاکید کرد.
سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی روسیه در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت فعالیتهای کمیسیون مشترک به رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ارایه داد.