به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در اجرای رزمایش فرهنگی و به مناسبت هفته دفاع مقدس؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه میاندوآب به همراه جمعی از مسئولان شهرستان با خانواده شهیدان صالح سالخورده و جهانگیر نویدی دیدار و دلجویی کردند.

شهید صالح سالخورده در سال ۱۳۶۰ و همچنین شهید جهانگیر نویدی در سال ۱۳۶۸ در مناطق عملیاتی آذربایجان غربی در درگیری با گ عناصر ضدانقلاب به فیض شهادت نائل آمدند.