آیین ۲۰۰ سالهی خشت مالی در شهر حسن آباد جرقویه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،مسئول اداره تبلیغات اسلامی جرقویه گفت: این آیین به منظور تأمین خشتهای مورد نیاز لحد قبور اموات، هر ساله با مشارکت خیران شهر حسن آباد و عواید موقوفات مربوطه در یکی از روزهای جمعه در محل آرامستان شهر برگزار میشود.
حجت الاسلام میثم آقایی افزود: مصالح بکار رفته برای تهیهی خشت شامل خاک رس، ماسه و کاه میباشد که به صورت خودجوش با مشارکت حدود ۱۰۰ نفر از اهالی از حدود یک هفتهی قبل تهیه میشود و گل مورد نیاز که چند روز استراحت داشته.
تبدیل به خشت میشود.
در این آیین بیش از ۲۵۰۰ قطعه خشت برای تدفین اموات تهیه شده است.
شهر حسن آباد مرکز بخش جرقویه علیا جمعیتی بیش از ۵ هزار نفر دارد.