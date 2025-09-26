پخش زنده
اردوی تیم ملی ووشو مردان و زنان در بخش ساندا برای حضور در بازیهای همبستگی اسلامی به میزبانی آکادمی ملی ووشو ایران آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آمادهسازی مردان و زنان ووشو ایران در بخش ساندا برای حضوری قدرتمند در بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، در بخش زنان از چهارشنبه و در بخش مردان نیز از صبح امروز زیرنظر سرمربیان تیم ملی آغاز شده است.
در این مرحله اردو که به میزبانی آکادمی ملی ووشو ایران برگزار خواهد شد، سانداکاران کشورمان تا ۱۵ مهر به تمرین خواهند پرداخت. ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی از ۱۵ تا ۳۰ آبانماه به میزبانی پایتخت عربستان برگزار خواهد شد و ترکیب تیم ملی ووشو ایران در ریاض به شرح زیر است.
ساندا زنان: شهربانو منصوریان- سهیلا منصوریان- سارا شفیعی
ساندا مردان: امیرحسین همتی - عرفان محرمی - فربد طالشی