به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، موضوعاتِ لای روبی رود خانه‌های فصلی و آب شرب و کشاورزی، آرد و نان، اجرای طرح هادی روستایی در مسجد روستای حسن آباد بررسی شد.

نوچه ناسار فرماندار شهرستان دامغان از اختصاصِ ۲۳ میلیارد تومان برای اجرایِ طرح هایِ آب رسانی روستایی و ۱۴ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های هادی روستایی خبر داد و گفت: برای احداث و مرمت راه‌های روستایی این منطقه ۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.