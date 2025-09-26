پخش زنده
امروز: -
مسئولان برایِ رفعِ مشکلاتِ شش روستایِ بخش قهاب و رستاق امیر آباد دامغان برنامه ریزی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، موضوعاتِ لای روبی رود خانههای فصلی و آب شرب و کشاورزی، آرد و نان، اجرای طرح هادی روستایی در مسجد روستای حسن آباد بررسی شد.
نوچه ناسار فرماندار شهرستان دامغان از اختصاصِ ۲۳ میلیارد تومان برای اجرایِ طرح هایِ آب رسانی روستایی و ۱۴ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای هادی روستایی خبر داد و گفت: برای احداث و مرمت راههای روستایی این منطقه ۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.