به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی آبسری نژاد گفت: در پی گشت و کنترل نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست، یک گروه متخلف زیست محیطی دستگیر و از آنها یک قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز به همراه تعدادی فشنگ و لاشه پنج قطعه کبک وحشی کشف و ضبط شد.

وی افزود: همچنین حین گشت و کنترل به یک گروه متخلف زیست محیطی دیگر برخورد و از آنها یک قبضه اسلحه شکاری قبل از هر گونه اقدام به شکار کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر گفت: پرونده این متخلفان پس از تنظیم صورتجلسه اولیه تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

آبسری نژاد از دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلفات زیست محیطی با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ تماس بگیرند.