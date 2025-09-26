به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،به مناسبت هفته دفاع مقدس، پیاده روی خانوادگی با هدف پاسداشت رشادت‌های رزمندگان اسلام و تقویت روحیه ایثار و مقاومت در میان نسل جوان در روستای حشمتیه آباده برگزار شد.

در پایان مراسم، برنامه‌های بومی و محلی از جمله اجرای آیین‌های سنتی، ورزش‌های بومی، محلی و مسابقات فرهنگی برگزار و به تعدادی از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.