همزمان به هفته دفاع مقدس، پیاده روی خانوادگی در روستای حشمتیه آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،به مناسبت هفته دفاع مقدس، پیاده روی خانوادگی با هدف پاسداشت رشادتهای رزمندگان اسلام و تقویت روحیه ایثار و مقاومت در میان نسل جوان در روستای حشمتیه آباده برگزار شد.
در پایان مراسم، برنامههای بومی و محلی از جمله اجرای آیینهای سنتی، ورزشهای بومی، محلی و مسابقات فرهنگی برگزار و به تعدادی از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.