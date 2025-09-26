به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت‌الاسلام و المسلمین سبحانی‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر ضرورت حفظ عزت ملی، اظهار داشت: مذاکره باید عادلانه، غیرتمندانه و با حفظ شأن ملت ایران صورت گیرد، نه به شیوه‌ای که موجب تضعیف جایگاه مردم شود.

وی با انتقاد از برخی دیدگاه‌های سیاسی که هدف مذاکره را صرفاً رفع سایه جنگ عنوان می‌کنند، گفت: ما مسلمانیم و باید آن‌قدر مقتدر باشیم که دشمن از ما بترسد؛ راه رفع تهدید، قدرت است نه دست دادن با دشمن.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به اهمیت وحدت اجتماعی، آن را از توصیه‌های مؤکد رهبر معظم انقلاب دانست و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و انسجام ملی هستیم. باید راهکار‌های تحقق وحدت اجتماعی توسط خبرگان و رسانه‌ها به مردم آموزش داده شود تا محبت و لطافت در جامعه گسترش یابد.

وی همچنین بر نقش رسانه‌ها در بازتاب خطبه‌های نماز جمعه تأکید کرد و گفت: انتشار مستمر رهنمود‌های نماز جمعه در طول هفته، موجب نهادینه شدن ارزش‌های دینی در جامعه خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین سبحانی‌نیا با اشاره به آغاز سال تحصیلی، خطاب به مسئولان آموزش و پرورش گفت: فرزندان این مرز و بوم امانت مردم در دستان شما هستند و باید تمام تلاش خود را در مسیر تربیت دینی و اخلاقی نسل آینده به کار گیرید.

وی افزود: آموزش مسائل اخلاقی و دینی در مدارس توسط معلمان، زمینه‌ساز شکوفایی جامعه اسلامی خواهد بود.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به حماسه‌های دفاع مقدس، گفت: در طول هشت سال دفاع مقدس، رشادت‌هایی رقم خورد که در شرایطی غیر از آن امکان‌پذیر نبود. وی همچنین به دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و آن را عرصه ظهور اسطوره‌هایی دانست که باید به عنوان الگو به نسل جوان معرفی شوند.

وی در ادامه تقوا را به‌کارگیری باید‌ها و نباید‌های دینی و اخلاقی در زندگی دانست و تأکید کرد: انسان باید از هر آنچه که به دینداری او آسیب می‌زند پرهیز کند و تکالیف دینی را به درستی انجام دهد تا جامعه و زندگی فردی در مسیر صحیح قرار گیرد.