امام جمعه مشهد گفت:همبستگی و انسجام مردم نسبت به انقلاب برگرفته از فرهنگ دفاع مقدس و رهبری رهبر انقلاب است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،آیت الله سید احمد علم الهدی‌ در خطبه‌های نماز جمعه مشهد گفت: در ۴۵ سال عمر انقلاب لحظه به لحظه مسئله جهاد و شهادت در زندگی مردم ملموس و محسوس است و دفاع مقدس فرهنگ جهاد و شهادت را در زندگی ما ترویج داده است و نمونه آن را میتوانیم در دفاع مقدس ۱۲ روزه را ببینیم.

او افزود: حمله دشمن در جنگ ۱۲ روزه به مراتب سخت‌تر از هشت سال دفاع مقدس بود، اما دشمن شکست خود را در این جنگ پذیرفت زیرا که دیدند مردم عر چند در خیلی از امورات مشکل دارند، اما پای کار این نظام و‌انقلاب هستند و جان خود را فدای ایران و انقلاب و رهبری خود خواهند کرد.

خطیب جمعه مشهد گفت: مردم ایران مردم سیاست دیده و متفکر هستند و در راس خود رهبری را دیدند که در سخت‌ترین شرایط تدبیری با قدرت جهادی در جنگ و سیاست اتخاذ میکند که دشمن را تضعیف خواهد کرد و مردم این رهبری را دیدند و متحد و یکدل شدند و بعد از این جنگ ارادت مردم به رهبری بیشتر شد و این بینش عالی مردم متکی بر عقلانیت و تفکر است که بر گرفته از فرهنگ ایثار و شهادت در دوران دفاع مقدس است.

وی گفت: مردم نقش اصلی در دفاع مقدس هم در ۸ سال دفاع مقدس و هم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه داشتند زیرا که دشمن بدنبال نابودی انقلاب است و میدانند که این انقلاب اسلامی متصل به انقلاب حضرت ولی عصر (عج) خواهد شد.‌

امام جمعه مشهد افزود: اصل کمک خدا حضور مردم در هر موقعیت در این انقلاب بود و عنایت خداوند است که دشمن جرات تعرض به این انقلاب را ندارد.