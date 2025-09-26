به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی معاون پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی در توصیف شرایط جوی گفت: بررسی‌ها نشان دهنده ورود یک سامانه ضعیف بارشی به کشور است.

فعالیت این سامانه در استان بیشتر به صورت افزایش ابر در نیمه شمالی استان خواهد بود.

احتمال بارش در استان بسیار ضعیف است.

ممکن است برخی بارش‌های خفیف و پراکنده در برخی نواحی، به ویژه مناطق کوهستانی شمال استان روی دهد.

این سامانه موجب افزایش سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر خواهد شد که در برخی نواحی جنوب استان به نسبت شدید خواهد بود.

احتمال انتقال گردوخاک به استان و خیزش گردوخاک محلی در نواحی مستعد استان وجود دارد.

آسمان استان از روز یکشنبه تا پایان هفته صاف و گاهی غبار آلود خواهد بود.

دمای هوا طی روز‌های آتی مقداری افزایش خواهد یافت و به طور کلی دمای هوا طی هفته آینده از هفته گذشته گرمتر خواهد بود.