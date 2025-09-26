ابوترابی فرد:
آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه در برابر ملت ایران تسلیم شدند
امام جمعه موقت تهران گفت: انقلاب اسلامی متاثر از مکتب امام خمینی و انقلابی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دینی در مقطعی از زمان که غرب تلاش داشت زیست منطقه را تغییر دهد و حکومتهای ملی را سرنگون کند با الهام از اندیشه عمیق امام امت و قدرت ملت برابر استبداد داخلی و سلطه خارجی ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی فرد در خطبههای امروز (چهارم مهر ۱۴۰۴) نماز جمعه تهران، گفت: جنگ ۱۲ روزه تحت فرماندهی معظم نیروهای مسلح و جان نثاری نیروهای نظامی جایگاه و سطح ایران را در نظام بینالملل ارتقا داد و واشنگتن و تلآویو در برابر اراده بزرگ ملت ایران تسلیم شدند. انسجام ملت ایران شرایطی را به وجود آورده که آینده ملت ایران را تضمین کرده است.
وی بیان کرد: رزمندگان دلیر غزه مومن، شجاع و فداکار فرزندان سید حسن نصرالله سازندگان آینده غزه هستند.
وی با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: ملت بزرگ ایران در طول حدود نیم قرن گذشته رویدادهای مهمی را در سطح ملی خلق کردند. به نظر میرسد از میان این رویدادها چهار رویداد استثنایی از جایگاه، نقش و تاثیرگذاری ویژهای برخوردار است که توجه همسایگان را به خود جلب کرده است.
امام جمعه موقت تهران انقلاب اسلامی ایران را اولین رویداد مهم و تاثیرگذار ایران برشمرد و افزود: انقلاب اسلامی متاثر از مکتب امام خمینی و انقلاب سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دینی در مقطعی از زمان که غرب تلاش داشت زیست منطقه را تغییر دهد و حکومتهای ملی را سرنگون کند و دست نشاندگان خود را بر منطقه منصوب کند با الهام از اندیشه عمیق امام امت و قدرت ملت با قامتی بلند در برابر استبداد داخلی و سلطه خارجی ایستاد و با پیروزی بر ژاندارم غرب ستون اصلی آمریکا در منطقه را شکست.
وی شکلگیری مجلس خبرگان قانون اساسی را دومین رویداد مهم برشمرد و گفت: قانون اساسی مترقی ایران خلاصه قرنها تلاش علمی و فقهی و سیاسی اندیشمندان و فقهای برجسته و صاحب نظران در حوزه حکمرانی دینی است. اگر قانون اساسی بر اصول و قواعد فقهی و علمی و مبانی مستحکم وحیانی شکل نگرفته بود، حرکت نظام اسلامی بر اصول اقتدار آفرین جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی با شتاب پیاده نمیشد. نظریه مترقی ولایت فقیه و نقش امام خمینی بیبدیل و استثنایی است.
امام جمعه موقت تهران سومین رویداد مهم را جنگ تحمیلی ۸ ساله عنوان کرد و افزود: این جنگ برای سرکوب همه حرکتهای اسلامی در منطقه شکل گرفت اما به نقطه امید و اقتدار ملت اسلام تبدیل شد. دفاع مقدس راه را برای تحولات گسترده، عمیق و پایدار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی و دفاعی هموار کرد. شهدای دفاع مقدس این ستارگان پردرخشان ایران و جانبازان و آزادگان صبور و مقاوم و ایثارگران ایستاده در برابر هیمنه استکبار و در یک کلمه ملت بزرگ ایران، نقش بسیار مهمی در ایجاد و حیات سیاسی و دفاعی در میدان سخت جنگ از خود نشان داد.
امام جمعه موقت تهران خطاب به تحلیلگران سیاسی و نویسندگان گفت: ملت عزیز ایران یکپارچه و متحد هستند و تحلیلگران و نویسندگان از اظهار کلماتی که این مسئله را تحت تاثیر قرار میدهد اجتناب کنند. به قول رهبری این مشت پولادین و این سپر قدرت باید پاس داشته شوند. ما در میدانی سخت و نبردی رویارو قرار داریم، نبردی که دشمن در نگاه جامعه جهانی تحقیر شده است. دشمن تحقیر شده که از رویارویی نظامی با ایران عاجز است از هر ابزاری برای آسیب به وحدت ملی و انسجام ملت بزرگ ایران و امت اسلامی بهره میبرد.
ابوترابی فرد خواستار نزدیک شدن دلها و مستحکم شدن صفوف مقاومت ملت های مسلمان شد و افزود: جنگ ۱۲ روزه برگ زرین دیگری در رویارویی ایران با دو قدرت هستهای بود. پروردگارا ما را در راه اقتدار و عزت و حکمت و وحدت پایدار بدار.
امام جمعه موقت تهران در خطبههای دوم نماز جمعه این هفته اظهار کرد: در شهریور ۱۴۰۴ برای جامعه ورزش خاطره تاریخ ساز و ماندگار ثبت شد. مسابقات قهرمانی جهان که میدانی دشوار برای رقابت قدرتهای بزرگ و نامآور کشتی است برای نخستین بار ۲ رخداد شگفتی ساز را رقم زد، تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از ۱۲ سال بار دیگر بر بام جهان ایستاد و تیم ملی کشتی فرنگی به عنوان جوانترین تیم حاضر رقابتها پس از ۱۱ سال مقام قهرمانی جهان را کسب کرد. چنین دستاورد بزرگ و درخشانی موجب کسب ۱۵ مدال ارزشمند شد که این حادثه جزوه استثنائات تاریخ ورزش جهان است.
وی ادامه داد: آزادکاران و فرنگی کاران صلابت، قدرت و آزادی خویش را همراه با عالیترین ارزشهای انسانی و ملی و دینی به نمایش گذاشتند و جهان به احترام و تحسین آنان برخاست. بهرهگیری از مربیان با انگیزه و برنامهدار و سختکوش نیاز جامعه ورزش کشور است. این قهرمانی مقتدرانه را به ملت عزیز، جامعه ورزش، خانواده کشتی کشور و فدراسیون کشتی ایران تبریک میگویم.
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: به قول کارشناس کشتی کشورمان، پرچم ایران بالا و کشتی ایران بالای بالا است.
وی با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید گفت: از نگاه قرآن کریم پالایش جان و روان جوانان و جامعه در نهاد آموزش و پرورش است. وزارت آموزش و پرورش از این جهت وظیفه بسیار خطیری دارد. شناخت جامعه فردا و جهانی که مسئولیت ساخت آن بر عهده ما گذاشته شده است و برنامهریزی دقیق و مناسب به منظور فراهم آوردن زمینه رشد عقلانی و علمی و معنوی نسل امروز برای زندگی بهتر و سازندهتر، رسالت آحاد جامعه و خانوادهها به خصوص مادرها و دولتمردان به ویژه مسئولان و معلمان در نهاد آموزش و پرورش کشور است.
ابوترابی فرد اظهار کرد: اگر دغدغه امروز و فردای جامعه خود را داریم و نگران ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی هستیم، باید نگاه خود را به آموزش و پرورش تغییر دهیم. نظم و انضباط و سخت کوشی، صبر و پایداری، استفاده درست از وقت، ایستادن بر پای خود و اصلاح رابطه با دیگران و احترام به حقوق و کرامت انسانها و تحکیم اصول و مبانی متقن اعتقادی و راستگویی در سخن و رفتار و امانت داری و پارسایی و دوری از گناه و دوری از ظلم و ستم و دهها فضیلت انسانی دیگر و در یک کلمه ساخت جامعه یادگیرنده و علم آموز دستاورد کار موثر و مبتنی بر برنامه درست نهاد آموزش و پرورش است.
وی اظهار کرد: خانه و مدرسه دو رکن تحول و آموزش جامعه است. برای تحقق این مهم نیازمند تغییر در نظام حکمرانی علمی و پرورشی کشور هستیم. این تحول محصول محور قرار گرفتن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با نگاه روزآمد در فرایندی دائمی و پیوسته است که رهبری معظم و عالیقدر بر آن اصرار دارند.
امام جمعه موقت تهران سپس به تشریح موانع پیش روی این تحول پرداخت و گفت: ثبات مدیریت از عوامل پیروزی در ورزش و کشتی است اما اصلیترین و کلیدیترین مانع تحول در نظام آموزش و پرورش بیثباتی وزیران، معاونان و مدیران کل است. طی دو دهه اخیر ۱۰ وزیر و ۵ سرپرست سکاندار نهاد کلیدی آموزش و پرورش بودند یعنی متوسط دوره وزارت کمتر از دو سال بوده است، چطور میتوان با این وضعیت شاهد تحول باشیم؟ در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است ۱۵ سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش میگذرد اما بندهای این سند اجرا نشده است. به ملت میگویم که ثبات مدیریت از مهمترین اصول تحول در مدیریت کشور است.
ابوترابی فرد افزود: تمرکزگرایی تصدی تمامی وظایف و ماموریتهای آموزشی و مالی و اداری در ستاد آموزش و پرورش از موانع کلیدی در تحول نظام آموزش و پرورش است. در نسخه اصلاح شده سند بنیادین به درستی آمده است «تعیین تدریجی و مرحله سطوح آزادسازی برنامه درسی متناسب با مقتضیات و اختیارات قانونی مدرسه» در تبیین این مهم در سند آمده است. واگذاری بخشی از تصمیمات در برنامهریزی درسی به سطوح بعد از ستاد و حرکت از برنامهریزی درسی متمرکز به سمت نیمه متمرکز و غیرمتمرکز باید اجرایی شود.
وی تاکید کرد: امیدوارم وزیر و دستاندرکاران وزارت آموزش و پرورش این بند و سایر مواد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را مورد توجه قرار دهند و شیوه مدیریت نظام آموزش و پرورش را به صورت غیرمتمرکز و در چهارچوبهای علمی، مدون و زمانبندی شده به استانها تفویض کنند.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: با توجه به ضرورت چابک سازی ساختار آموزش و پرورش و ارتقاء بهره وری در چهارچوب برنامه هفتم توسعه باید مسئولان این وزارتخانه اقدام موثر انجام دهند. آموزش و پرورش دارای ۷۳۱ اداره در سراسر کشور است. تغییر در این نظام باید با ژرفاندیشی و با نگاه به چابک سازی و افزایش کارایی این ساختار باید انجام گیرد.
ابوترابی فرد خواستار ارتقای جایگاه و منزلت سرمایه انسانی آموزش و پرورش شد و گفت: جامعه معلمان سرمایه درخشان و بیبدیل برای حرکت به سمت تحول هستند. حدود یک میلیون معلم با سرمایه ارزشمند علمی و فرهنگی و دینی هر روز فرصت تبادل با نسل نو را دارند. این ظرفیت چگونه استفاده میشود؟ با نگاه به این جایگاه سرمایه اجتماعی باید برای ارتقای جایگاه، منزلت اجتماعی و سطح اثربخشی این سرمایه بزرگ از تمام ظرفیت کشور استفاده شود.