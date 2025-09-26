به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کل دادگستری مازندران از پیگیری برای اصلاح قانون و بازنگری در جریمه ‌ های قاچاق چوب با قابلیت بازدارندگی بیشتر خبر داد و گفت: قانون و جریمه ‌ های کنونی، کارایی و اثرگذاری لازم را ندارد.



عباس پوریانی در دیدار فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با قدردانی از تلاش‌های یگان حفاظت و مجموعه منابع طبیعی استان، افزود: فعالیت در حوزه انفال و حفاظت از عرصه‌های ملی بسیار با اهمیت است و دادگستری استان در پیشگیری، برخورد و حمایت و پشتیبانی‌های لازم در کنار دستگاه ‌ های متولی خواهد بود.

وی با انتقاد از قانون کنونی مبارزه با قاچاق خوب، تصریح کرد: برای مبارزه با قاچاق چوب با ضعف قانونی مواجهیم و قانون و جریمه ‌ های کنونی، اثرگذار و بازدارنده نیست.



دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در این نشست بر اهمیت تخصص و تعهد مدیران در دفاع و حفاظت از انفال تاکید کرد و گفت: در کنار برخورد قانونی، تجهیز منابع طبیعی به امکانات و نیروی انسانی کارآمد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا از همه ظرفیت‌ها برای ارتقاء توان اجرایی استفاده شود.

علی اکبر عالیشاه افزود: نگاه مسئولان به سه استان شمالی با توجه به زیست بوم خاص، باید متفاوت باشد؛ استان ‌ های گیلان، مازندران و گلستان با توجه به منابع طبیعی خاصی که دارند باید جدا از سایر استان ‌ ها و به صورت تخصصی دیده شوند تا مشکلات و چالش ‌ های مربوط به انفال برطرف شود.



دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه طرح تنفس و خروج دام از جنگل، آسیب جدی به استان وارد کرده است، گفت: دامداران که نگهبانان طبیعی جنگل بودند، از جنگل ‌ ها خارج شدند و بازدارنده نبودن قوانین در مقابل هجمه به جنگل، سبب قاچاق چوب در استان شده است.

عالیشاه، کمبود وجود نیرو ‌ های متخصص و قوی در مقابله با قاچاق چوب را از دیگر مشکلات منابع طبیعی استان برشمرد و گفت: در پیشگیری از قاچاق چوب، همراه با بازدید و سرکشی دادستان ‌ ها از مراکز دپوی چوب، پای کار آمدن دهیاران و توقیف اتومبیل ‌ ها بسیار تاثیر گذار خواهد بود.



در این نشست، سرهنگ مجید ذکریایی، فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز با اشاره به اقدامات دادگستری مازندران در مبارزه با قاچاق چوب، با اهدای لوحی از عالیشاه دادستان مرکز استان قدردانی کرد.