جریمه قاچاق چوب باید کارا و بازدارنده باشد تا مانع تکرار جرم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کل دادگستری مازندران از پیگیری برای اصلاح قانون و بازنگری در جریمه
عباس پوریانی در دیدار فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با قدردانی از تلاشهای یگان حفاظت و مجموعه منابع طبیعی استان، افزود: فعالیت در حوزه انفال و حفاظت از عرصههای ملی بسیار با اهمیت است و دادگستری استان در پیشگیری، برخورد و حمایت و پشتیبانیهای لازم در کنار دستگاههای متولی خواهد بود.
وی با انتقاد از قانون کنونی مبارزه با قاچاق خوب، تصریح کرد: برای مبارزه با قاچاق چوب با ضعف قانونی مواجهیم و قانون و جریمه
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در این نشست بر اهمیت
علی اکبر عالیشاه افزود: نگاه مسئولان به سه استان شمالی با توجه به زیست بوم خاص، باید متفاوت باشد؛ استان
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه طرح تنفس و خروج دام از جنگل، آسیب جدی به استان وارد کرده است، گفت: دامداران که نگهبانان طبیعی جنگل بودند، از جنگل
عالیشاه، کمبود وجود نیروهای متخصص و قوی در مقابله با قاچاق چوب را از دیگر مشکلات منابع طبیعی استان برشمرد و گفت: در پیشگیری از قاچاق چوب، همراه با بازدید و سرکشی دادستان
در این نشست، سرهنگ مجید ذکریایی، فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز با اشاره به اقدامات دادگستری مازندران در مبارزه با قاچاق چوب، با اهدای لوحی از عالیشاه دادستان مرکز استان قدردانی کرد.