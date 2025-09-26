مردم متدین و انقلابی قم امروز بعد از اقامه نماز جمعه در قالب راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر، حمایت خود را از مردم مظلوم غزه اعلام و جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،‌ راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در راستای حمایت از مردم ستمدیده و بی پناه غزه و همچنین لبیک به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص مذاکره با آمریکا، بعد از اقامه نماز جمعه امروز با حضور پرشور مردم انقلابی و بصیر قم برگزار شد.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی که از مصلای قدس تا چهار راه شهداء برگزار شد؛ ضمن سردادن شعار‌های مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و محکومیت جنایات رژیم جعلی صهیونیستی در غزه و گرامیداشت مجاهدت‌های سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله از بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره مذاکرات هسته‌ای با آمریکا حمایت کردند.