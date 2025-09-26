به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آیین عبادی سیاسی نماز جمعه نقده به امامت حجت الاسلام فصیح نیا اقامه شد.

امام جمعه شهرستان نقده ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و با اشاره به اینکه مردم با تکیه به دین و دیانت در مقابل دشمنان در هشت سال دفاع مقدس ایستاده‌اند، افزود: امروز وظیفه سنگین ما زنده نگهداشتن شهدای دفاع مقدس و ارزش‌های هشت سال دفاع مقدس است، همانگونه که شهدا در جنگ سخت به وظیفه خود عمل کردند امروز هم وظیفه ماست که در مقابل جنگ نرم ایستادگی کنیم و این وظیفه سنگینی بر عهده خواص است که نگذارند فرهنگ دفاع مقدس تحریف شود.

حجت الاسلام فصیح نیا با اشاره به ۹ مهر میلاد امام حسن عسکری (ع) و تبریک این روز، تصریح کرد: در برخی روایات آمده که امام حسن عسکری (ع) برای معرفی فرهنگ وارزش‌های تشیع تلاش فراوانی کرده است از این رو ان حضرت شدیدا تحت نظر حکومت عباسی قرار داشت.

وی درادامه با اشاره سخنان مقام معظم رهبری در خصوص مذاکرات با آمریکا ادامه داد آمریکا به دنبال مذاکره واقعی نیست بلکه می‌خواهدخواسته‌های خود را تحمیل کند، اما ملت سربلند ایران اصلا حرف زور را قبول نمی‌کنند وبا تقویت اتحاد و انسجام ملی و وحدت مسئولین و مردم توطئه و شیطنت‌های دشمنان را خنثی می‌کنند.

اشاره به سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل و قدردانی از رفتار‌های ولایت مدارانه وی از دیگر بخش‌های سخنان خطیب جمعه نقده بود.