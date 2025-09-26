به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ چن شو در شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، از همه طرف‌ها خواست که برای بهبود مدیریت جهانی حقوق بشر، تلاش بیشتری انجام دهند.

نماینده چین که به نمایندگی از نزدیک به ۸۰ کشور، دراین اجلاس سخنرانی می‌کرد با بیان اینکه چندجانبه‌گرایی با تهدید‌های جدی مواجه است گفت: طرف‌ها باید از طریق انجام اصلاحات، کارایی سازمان ملل را افزایش دهند و فرآیند‌ها را ساده کنند و شفافیت را تقویت کنند.

نماینده دائمی چین در دفتر سازمان ملل در ژنو در سخنرانی خود، پنج پیشنهاد را مطرح کرد:

اول، رعایت اصل برابری در حاکمیت؛ همه کشورها، چه بزرگ و چه کوچک، قوی و ضعیف، فقیر و غنی، باید حق مشارکت، تصمیم‌گیری و بهره‌برداری برابر در روند مدیریت جهانی را داشته باشند.

دوم، ضرورت پایبندی به حاکمیت قانون بین‌المللی؛ باید تضمین کرد که قوانین بین‌المللی به طور برابر و یکسان اجرا شود و از استاندارد‌های دوگانه پرهیز شود.

سوم، عمل به چندجانبه‌گرایی؛ باید بر اساس مشورت جمعی، اقدام جمعی و بهره‌مندی جمعی با یکجانبه‌گرایی مقابله شود.

چهارم، ترویج انسان محوری؛ باید حقوق بشر در زمینه‌های مختلف را به طور متوازن پیش برد.

پنجم، تاکید بر اقدام‌محوری؛ کشور‌ها و جوامع باید به دنبال نتایج واقعی باشند و از بهبود مدیریت جهانی حقوق بشر حمایت کنند و به طور مشترک چشم‌انداز روشنی برای صلح، امنیت، شکوفای و پیشرفت ایجاد کنند.