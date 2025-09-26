پخش زنده

پیشبینیهای هواشناسی آذربایجان غربی نشان میدهد که طی سه روز آینده، مناطقی از استان با وزش باد و بارشهای پراکنده روبهرو خواهند شد؛ دما نیز در برخی ساعات کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بر اساس نقشههای پیشبینی هواشناسی، در روزهای آینده آذربایجان غربی با گذر امواج کمدامنه و ناپایدار، شاهد افزایش ابر و بارشهای پراکنده به همراه وزش باد خواهد بود.
براساس این گزارش، از ظهر روز جمعه ۴ مهرماه ۱۴۰۴، در برخی نقاط جنوبی استان افزایش ابر و بارش پراکنده پیشبینی شده است. برای امشب نیز، شرایط جوی صاف تا کمی ابری با وزش باد ملایم از سمت غرب با سرعت ۴ تا ۸ متر بر ثانیه پیشبینی شده است.
در روز شنبه، بار دیگر افزایش ابر و وزش باد به ویژه در نقاط شمالی استان با بارش پراکنده پیشبینی میشود. در شب همان روز هم هوای صاف تا کمی ابری با وزش باد ملایم تداوم خواهد داشت.
یکشنبه ۶ مهرماه نیز با افزایش ابر و وزش باد بهویژه در نیمه جنوبی استان همراه خواهد بود.
کارشناسان هواشناسی به شهروندان توصیه میکنند در ساعات وزش باد شدید و بارشهای پراکنده احتیاط لازم را داشته باشند و تغییرات جوی را دنبال کنند.