به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: دو قلاده خرس قهوه‌ای شامل یک خرس بالغ حدود ۷ ساله و یک توله ۵ تا ۶ ماهه که عصر روز پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴ در منطقه نشل شهرستان آمل بر اثر اصابت گلوله به‌شدت مصدوم و به مرکز تیمار و نگهداری حیات‌وحش پناهگاه سمسکنده ساری منتقل شده بودند.

علیرضا ابراهیمی افزود:با وجود انجام اقدامات دامپزشکی و مراقبت‌های فوری، آسیب‌های جدی ناشی از اصابت گلوله به ناحیه کمر در هر دو حیوان غیرقابل درمان بود و تلاش‌ها برای نجات آنها بی‌نتیجه ماند.



او با بیان اینکه هر دو قلاده خرس به دلیل شدت جراحات وارده تلف شدند، تأکید کرد: پیگیری‌های حقوقی و قضایی برای شناسایی و برخورد با عامل یا عاملان این اقدام غیرقانونی با جدیت در دستور کار قرار دارد.



این اداره‌کل همچنین از جوامع محلی و شهروندان درخواست کرد با گزارش سریع موارد مشابه به یگان حفاظت محیط زیست، در حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش، به‌ویژه خرس قهوه‌ای به‌عنوان یکی از گونه‌های در معرض تهدید جنگل‌های هیرکانی، نقش‌آفرینی کنند.