آیت الله سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه قم گفت: آمریکا و هم پیمانانش با لفاظی‌های گستاخانه به تهدید ایران و انتظارات زیادخواهانه مبنی بر توقف کامل غنی‌سازی هسته‌ای پرداختند و با اعمال تحریم‌ها تصور می‌کردند با این تحرکات و ملت ایران تن به مذاکره ذلت‌بار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،‌ آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: آمریکا در اصل صحنه، صهیونیست‌ها در پشت صحنه و اروپا در میانه صحنه با بهانه جویی‌های مختلف اقدام به فعال سازی سازوکار ماشه کردند و خط بطلان بر روی همه پیمان‌ها کشیدند.

وی افزود: آمریکا و شخص ترامپ خبیث و متجاوز با هم پیمانانش با لفاظی‌های مکرر و توقع‌های گستاخانه پس از حمله مستقیم به مراکز هسته‌ای، به تهدید ایران و انتظارات زیاد خواهانه مبنی بر توقف کامل غنی سازی هسته‌ای پرداختند و هم‌زمان تحریم‌هایی اعمال کردند؛ تصور می‌کردند با این تحرکات و اقدامات گام‌های ایران سست خواهد شد و تن به مذاکره ذلت‌بار خواهد داد.

خطیب جمعه قم با اشاره به حضور رئیس جمهوری در نیویورک گفت: رئیس جمهور ایران اسلامی به عنوان نماینده ملت بزرگ ایران بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه عازم نیویورک شد تا بر اساس کلام امیرالمؤمنین (ع) که می‌فرماید: «کونوا لِلظّالِمِ خَصمًا وَ لِلمَظلُومِ عَونًا» صدای ملت مظلوم و مقتدر ایران را همراه با نشان دادن عکس‌های کسانی که مظلومانه به دست آنان به شهادت رسیدند و صدای مردم مظلوم مردم غزه را به گوش جهانیان برساند.

وی افزود: عده‌ای غرب زده و وطن فروش پیشنهاد ملاقات رئیس جمهوری ایران با قاتل مردم بی گناه ما را دادند؛ در این فضا، رهبر معظم انقلاب به صحنه آمدند و با مخالفت صریح، مذاکرات در این شرایط را ضرر محض بر شمردند و از سوی دیگر با صراحت، مخالفت خود را با تولید سلاح اتمی بیان کردند و به تبیین استفاده صلح آمیز هسته پرداختند.

آیت الله سعیدی گفت: رهبر معظم انقلاب توصیه کردند که باید صدای واحدی از ایران شنیده شود تا دست نماینده مردم ایران در مذاکرات پر باشد و بتوانند با استواری و استحکام در برابر زیاده‌خواهی غربی‌ها بایستند، سیاسیون باید نقشه راه و حرکت رو به آینده را نشان بدهند. ایشان به همه یادآور شدند تلاش برای تحقق ایران قوی تنها راه علاج مشکلات مردم و کشور است.