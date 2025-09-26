پخش زنده
تیم فوتسال شهرداری بانه با غلبه بر حریف خود، مقام قهرمانی مرحله استانی سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی مهندس شهید باکری را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این رقابتها با حضور هفت تیم از شهرهای سنندج، سقز، مریوان، بانه، بیجار، قروه و کامیاران از یکم تا سوم مهرماه به میزبانی شهر بانه برگزار شد.
در دیدار نهایی، تیم شهرداری بانه موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر تیم شهرداری سقز را شکست دهد و جواز حضور در مسابقات مرحله منطقهای را به دست آورد.
حجتالله غلامعلی، قائممقام ستاد برگزاری سومین دوره المپیاد شهید باکری، با اشاره به اهمیت توسعه ورزش در بین کارکنان شهرداریها اظهار داشت: این المپیاد برای سومین سال پیاپی در ۲۰ رشته ورزشی در حال برگزاری است و با استقبال خوبی مواجه شده است.
وی افزود: در دوره دوم این المپیاد ۱۶۰۰ تیم و ۲۰ هزار ورزشکار حضور داشتند و امیدواریم با برنامهریزی مناسب، تیمهای برتر این رقابتها بتوانند در سطح لیگ برتر نیز حضور پیدا کنند.