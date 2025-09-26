پخش زنده
امامجمعه پلدشت گفت: مسئولیتها امانت الهی هستند و باید هر مدیری در هر جایگاهی نسبت به جامعه و پاسداری از باورهای دینی وظایف خود را انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه شهرستان پلدشت در خطبههای این هفته نماز با اشاره به اهمیت تقوا گفت: اگر انسان به تقوا مجهز شود در سختیها پیروزی میشود امام علی (ع) در اهمیت رعایت تقوا در تمام شئون زندگی میفرمایند اگر به صلاح تقوا مجهز شوید، خداوند سختیها را بر شما آسان میکند.
حجت الاسلام رسول جمشیدی خاطر نشان کرد باید خداترسی را در تمام زوایای زندگی مدنظر داشته باشید و بدانید که این دنیا فانی است و باید به دنیای دیگری برویم.
امامجمعه پلدشت افزود: خداوند بهترین بندگان خود یعنی انبیا را بهعنوان الگو مشخص کرد، این بندگان خاص جایگاه رفیعی دارند و خدا برنامه جامع سعادت انسان را توسط انبیا که خود این مسیر را طی کردهاند، برای ما به نمایش گذاشته تا راههای عذر بسته و حجت بر بندگان تمام شود.
وی تصریح کرد: عنوان پست و مقام در مدیریت اسلامی بسیار بیارزش و ناچیز شمرده میشود و این پست و مقام زمانی باارزش میشود که در آن خدمت به مردم باشد.
وی با اشاره به اهمیت انرژی هستهای اظهار کرد: انرژی هستهای از مهمترین مادههای دنیا است که ساخت رادیو داروها نمونه کوچک آن است.
جمشیدی با اشاره به بازسازی عتباتعالیات گفت: صحن حضرت زینب کبری (س) در سامرا نیازمند بازسازی دوباره است که باید همت کنیم.