تخصیص ۱۷۶۰ میلیارد تومان برای ایمنی و بهسازی راه‌های استان بوشهر

استاندار بوشهر یکی از اقدامات شاخص در ایمن‌سازی تردد در جاده‌های استان را انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه با سازمان راهداری کشور عنوان کرد و گفت: بر اساس آن اعتباری معادل هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان برای ارتقای ایمنی و بهسازی راه‌های استان تخصیص یافته است.