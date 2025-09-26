بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در نشست شورای راهبری کاهش تصادفات استان با تشکر از خدمات اعضای شورا و اقدامات صورتگرفته، اصلاح نقاط حادثهخیز و نصب دوربینهای نظارتی و پایش تصویری در جادهها و شهرهای مختلف استان را ارزنده خواند و از عقد قراردادهای جدید مرتبط با این اهداف خبر داد.
وی با اشاره به شناسایی ۵۶ نقطه حادثهخیز، ۲۰ پیچ خطرناک و ۱۴ مسیر پرحادثه برونشهری، از عزم مجموعه مدیریت استان برای اصلاح مهندسی نقاط بحرانی طبق اولویتبندی و تأمین اعتبار لازم سخن گفت و تأکید کرد: برای تحقق اهداف ایمنی و مدیریت ترافیک، تصمیمات کارشناسی و هدفگذاری مبتنی بر نظرات کارشناسان و تصمیمات کمیسیونها، ضروری است.
استاندار بوشهر با اشاره به انعقاد تفاهمنامه با سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و اختصاص یکهزار و ۷۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان بوشهر، عنوان کرد: از مبلغ مصوب شده، ۵۰ درصد اعتبار از سهم استان و ۵۰ درصد از اعتبارات ملی اختصاص مییابد که نقش مهمی برای بهبود زیرساختهای جادهای به دنبال خواهد داشت.
به گفته زارع، سهم اقدامهای دستگاههای اجرایی استان تعیین شده و ماهانه پایش و ارزیابی میشود و بر این اساس دستگاههای اجرایی استان موظفاند تکالیف خود را تا پایان امسال بر پایه مصوبات جلسه شورای راهبری کاهش تصادفات، مشخص و اجرایی کنند و ماهانه ضمن بازبینی و پایش پیشرفت طرحها، گزارش آن به دبیرخانه شورای راهبری کاهش تصادفات استان ارسال شود.
وی همچنین پوشش آنتندهی تلفن همراه در مسیرهای مواصلاتی را عامل مهمی برای سرعت عمل پلیس و اورژانس برای رسیدگی به حادثهدیدگان و آسیبدیدگان در تصادفات دانست و بر پیگیری وضعیت مخابراتی این مسیرهای جادهای تأکید کرد.
استاندار بوشهر به اهمیت آموزش شهروندان و تغییر رفتارهای ترافیکی اشاره کرد و یادآور شد: آموزش و پرورش و صدا و سیما برنامهریزی لازم برای آموزش دانشآموزان و آموزش همگانی و فرهنگسازی میان رانندگان و به خصوص موتورسواران داشته باشند.
وی ضمن یادآوری تجربههای گذشته نظیر طرح «همیار پلیس» و اهدای رایگان کلاه ایمنی، خواستار ایجاد پارکهای ترافیک شهری برای آموزش عملی دانشآموزان در مراکز شهرستانها شد و بازدیدها و اردوهای آموزشی دانشآموزان را راهکاری مفید دانست.
زارع ضمن تقدیر از نظرات کارشناسان پلیس راهور و راهداری، به تأثیر روشنایی معابر و جایگزینی گاردریلها بوسیله نیوجرسی بر کاهش تصادفات اشاره کرد و خواستار بهرهگیری از این پیشنهادات با توجه به محدودیتهای مالی شد.