انتصاب مدیر کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی
اصغر زارع کهنمویی به عنوان مدیر کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد.
همچنین ظهر چهارشنبه دوم مهر در نشست شورای معاونان و مدیران استانداری آذربایجان شرقی از خدمات محمد عزیزیراد تقدیر و زارع کهنمویی معارفه شد.
زارع کهنمویی بیش از ۲۰ سال تجربه روزنامهنگاری و فعالیت در حوزه رسانه دارد و علاوه بر همکاری با رسانههای سراسری مانند شرق، اعتماد، خبرآنلاین ، سردبیر روزنامه بهار، سردبیر سایت جماران و دبیر تحریریه چند رسانه تخصصی بوده است.
وی متولد ۱۳۵۸ در کهنموی آذربایجان، فارغالتحصیل مدارس اسکو و دانشآموخته تاریخ و تمدن دانشگاه تهران است. نگارش و تدوین کتب و مقالات پژوهشی، مجری و همکار طرحهای تحقیقاتی، عضویت در گروه پژوهشی الهیات و فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، عضویت در گروه پژوهشی تاریخ شفاهی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و عضویت در هیئت مدیره انجمن علمی تاریخ اسلام از جمله فعالیتهای او در حوزه علمی و پژوهشی است.
مدیریت روابط عمومی و بینالملل هلدینگ صباانرژی (هلدینگ نفت، گاز، پتروشیمی، فولادی و نیروگاهی صندوق بازنشستگی کشوری)، مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامهریزی شهرداری تهران، مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان فعالیتهای قرآنی، مدیریت روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، مدیر دبیرخانه کرسیهای نظریهپردازی جهاددانشگاهی، مدیر مرکز آموزش پژوهشگاه علوم انسانی و نماینده تامالاختیار هیئت نظارت بر انتخابات ششمین دوره شورای شهر تهران بخشی از سوابق اجرایی و رسانهای زارع کهنمویی است.