به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست طی حکمی اصغر زارع کهنمویی روزنامه‌نگار، پژوهشگر و مدیر اجرایی را به مسئولیت اداره‌ کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی منصوب کرد.

همچنین ظهر چهارشنبه دوم مهر در نشست شورای معاونان و مدیران استانداری آذربایجان شرقی از خدمات محمد عزیزی‌راد تقدیر و زارع کهنمویی معارفه شد.

زارع کهنمویی بیش از ۲۰ سال تجربه روزنامه‌نگاری و فعالیت در حوزه رسانه دارد و علاوه بر همکاری با رسانه‌های سراسری مانند شرق، اعتماد، خبرآنلاین ، سردبیر روزنامه بهار، سردبیر سایت جماران و دبیر تحریریه چند رسانه تخصصی بوده است.

وی متولد ۱۳۵۸ در کهنموی آذربایجان، فارغ‌التحصیل مدارس اسکو و دانش‌آموخته تاریخ و تمدن دانشگاه تهران است. نگارش و تدوین کتب و مقالات پژوهشی، مجری و همکار طرح‌های تحقیقاتی، عضویت در گروه پژوهشی الهیات و فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، عضویت در گروه پژوهشی تاریخ شفاهی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و عضویت در هیئت مدیره انجمن علمی تاریخ اسلام از جمله فعالیت‌های او در حوزه علمی و پژوهشی است.

مدیریت روابط عمومی و بین‌الملل هلدینگ صباانرژی (هلدینگ نفت، گاز، پتروشیمی، فولادی و نیروگاهی صندوق بازنشستگی کشوری)، مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران، مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان فعالیت‌های قرآنی، مدیریت روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، مدیر دبیرخانه کرسی‌های نظریه‌پردازی جهاددانشگاهی، مدیر مرکز آموزش پژوهشگاه علوم انسانی و نماینده تام‌الاختیار هیئت نظارت بر انتخابات ششمین دوره شورای شهر تهران بخشی از سوابق اجرایی و رسانه‌ای زارع کهنمویی است.